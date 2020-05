Los periódicos más famosos del mundo mienten, señala AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, arremetió contra medios internacionales tras los reportajes que critican a su gobierno sobre los datos oficiales en la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.

Incluso, López Obrador los acusó de no tener ética en la información que difunden sobre la situación del coronavirus en el país.

“Hay una crisis como parte de la decadencia, no solo en la economía, no solo hay una crisis de bienestar social, de pérdida de valores, hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo. Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País, muy famosos, pero sin ética”, argumentó.