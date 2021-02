“Los asuntos que tienen que ver con violación son muy fuertes, pero tampoco se pueden hacer linchamientos políticos”: AMLO sobre Salgado Macedonio

López Obrador refirió como "propio de elecciones" las acusaciones de violación contra Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a señalar como “propio de tiempos electorales” las acusaciones por abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio, hoy candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero.

Respecto a las denuncias por violación contra Félix Salgado Macedonio, hoy candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, esto dijo el presidente López Obrador en la 'mañanera'. Más en: https://t.co/DmQQWMaiPS pic.twitter.com/vOtddPkphy — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 17, 2021

“Yo dije, y eso sí lo puedo repetir, que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo. Yo no tengo por qué opinar sobre este caso”, recalcó.

Siempre hay acusaciones, pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones, descalificaciones de todo tipo. Corresponde a la autoridad resolverlo y cuidar que no se utilicen estos casos con propósitos electorales o politiqueros”, refirió.

“Este tipo de acusaciones son muy fuertes, pero tampoco se puede hacer linchamientos políticos. Dejarle el asunto si es político al pueblo, para no equivocarnos lo mejor es preguntar al pueblo”, agregó el presidente.

Señaló que, en segundo orden, debe actuar la autoridad, los ministerios públicos y los jueces sobre el caso, “no la campaña mediática”.

El mandatario mexicano pidió que las acusaciones contra Salgado Macedonio sean resueltas por las autoridades judiciales correspondientes.

Pidió, además, respetar la encuesta interna en Morena que le dio la candidatura.

“Primero hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es la que decide (…) Establecí desde que fui dirigente en partidos que lo mejor era la realización de las encuestas para preguntarle a la gente. Eso hay que tomarlo en cuenta, si no, estamos juzgando sin elementos. El pueblo no es tonto, el pueblo de México como el pueblo de Guerrero no es menor de edad”, dijo.

Reiteró que hay instancias legales, y si alguien comete un delito, que en ellas se haga la denunciar y se busque castigo.

En todo esto hay que preguntar ‘de parte de quién’. Que la justicia actúe y se vean si existen elementos, pero que se conozca cuál es el contexto porque estamos hablando de una elección”, puntualizó.

Con información de López-Dóriga Digital