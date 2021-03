López Obrador se vacunará contra COVID-19 la próxima semana

El presidente López Obrador afirmó que sus médicos le recomendaron vacunarse; no lo hará público, para "que no haya ningún espectáculo"

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México informó que será la próxima semana cuando reciba la vacune contra el COVID-19.

El mandatario mexicano afirmó este miércoles en Palacio Nacional que los médicos sí le recomendaron vacunarse contra el coronavirus.

Me recomiendan los médicos que me vacunen (…) me vacuno la semana próxima”, puntualizó.

El mandatario mexicano dejó en claro que no avisará al público cuándo acudirá a la sede de la vacunación, la cual correspondería, de acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México, a la alcaldía Cuauhtémoc.

“No les voy a decir, porque no quiero que haya ningún espectáculo. Nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar”, afirmó.

López Obrador detalló los estudios clínicos que le hicieron para conocer los anticuerpos que tiene contra el virus, lo que dio como resultado que los médicos le recomendaran aplicarse la vacuna contra COVID-19.

Me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo. No hay problema, tengo anticuerpos pero recomiendan que sí me debo de vacunar”, puntualizó.

Apenas el lunes, el mandatario mexicano, de 67 años de edad, había afirmado que los médicos que lo atendieron tras su contagio por COVID-19 que tenía que realizarse estudios para conocer el número de anticuerpos que tiene contra el virus, y dependiendo de eso decidir si se aplicaría su respectiva inmunización.

El presidente López Obrador informó, además, que se estaría aplicando la vacuna contra COVID-19 en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, debido a que ya confirmó ante las autoridades correspondientes su cambio su domicilio con la dirección de Palacio Nacional.

El tabasqueño confirmó su contagio por coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19) el pasado domingo 24 de enero luego de realizar una gira por el norte del país, reapareciendo en sus conferencias matutinas hasta el 8 de febrero, día en que acabó su confinamiento.

Con información de López-Dóriga Digital