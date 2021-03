AMLO se hará estudios antes de aplicarse vacuna contra COVID-19

El presidente AMLO apuntó que, en próximos días, se realizará estudios antes de aplicarse la vacuna contra COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador se realizará estudios clínicos antes de aplicarse la vacuna contra COVID-19.

Este lunes en Palacio Nacional, López Obrador apuntó que los estudios se los realizará a petición de los médicos que lo cuidaron cuando se contagió de coronavirus.

Ya me va a corresponder (la vacuna), pero me voy a practicar unos estudios estos días porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí de COVID, me hicieron un análisis y recomendaron que me esperara para la vacuna porque tenía anticuerpos suficientes, señaló.

“De todas maneras quiero que ellos sean lo que me recomienden lo que más me conviene. Vamos a ver lo que me dice, y dependiendo de eso ya me vacuno”, expresó.

El mandatario informó, además, que se podría aplicar la vacuna contra COVID-19 en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a que ya cambió su domicilio con la dirección de Palacio Nacional.

Con información de López-Dóriga Digital