Porque podría “no terminar bien la reunión”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que solicitó a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, no tocar el tema del muro fronterizo entre ambas naciones durante su visita a la Casa Blanca en julio de 2020.

López Obrador reveló que en estos momentos se está escribiendo un libro sobre su relación con Trump durante los dos años en los que tuvo que tratar con él, en los que dará a conocer detalles “más allá de lo que se conoce”.

Cuando fui a Washington la petición respetuosa fue que no queríamos que se tratara, que no se hablara del muro, porque si se iba a hablar de eso no iba a terminar bien la reunión, y que no tenía caso que viajará tan lejos para ir a una confrontación”, puntualizó.