López Obrador sostiene reunión con presidenta de AS/COA y directivos de empresas

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este martes en Palacio Nacional con la presidenta de Americas Society Council of the Americas (AS/COA), Susan Segal.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que a este encuentro también asistieron directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation.

