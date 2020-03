López Obrador ofrece una tregua de un mes a los “conservadores”

López Obrador llamó al pueblo de México a la unidad para salir airosos de la emergencia sanitaria por el COVID-19

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ofreció una tregua de un mes a los conservadores para enfrentar la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador llamó al pueblo de México a la unidad para salir airosos de la emergencia sanitaria por el virus.

“Llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores, la patria es primero, que le bajen una rayita porque está la campaña en medios, en redes, desbordada, abruman, fastidian se hacen daño, porque están perdiendo credibilidad. Al pueblo no se le puede estar mintiendo siempre, que es un pueblo consciente”, dijo.

“Lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua de un mes”, argumentó.

López Obrador aseguró que hay una campaña en redes sociales de noticias falsas, sobre todo en Twitter.

“En Twitter hay una plaga de noticias falsas, ojalá se aplique Twitter, esto no es censura porque están actuando como operativos y robots. Como decía Chico Che, ‘¿quién pompó?’, quién paga eso. En esta circunstancia en donde necesitamos que se diga la verdad, que se actúe con ética, hay mucha diferencia entre e Face y el Twitter, no sé si Face tiene más control, pero en Twitter están desatados”, externó.

El mandatario mexicano dejó en claro que en el país “existe unidad, no estamos divididos. Hay diferencia políticas, ideológicas, pero eso es arriba, es en las élites. Abajo el pueblo está unido, y puedo decir feliz, feliz, feliz, aunque se piense de otra manera. No hay malestar con el gobierno, no hay malestar social, aunque han querido los conservadores alentar la división, no han podido ni podrán”.

Con información de López-Dóriga Digital