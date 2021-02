López Obrador esperará parte médico para vacunarse contra COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que recurrirá a su equipo médico para conocer si debe vacunarse pronto o no, toda vez que ya padeció COVID-19.

Explicó que como adulto mayor, tendría que vacunarse cuando toque a los residentes de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, por vivir en Palacio Nacional.

Pero como yo ya padecí de COVID y me dicen los médicos que me atienden que tengo protección, que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar”, apuntó.