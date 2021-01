“Les molesta la mañanera”: AMLO decisión del INE sobre conferencias matutinas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que al Instituto Nacional Electoral (INE) les molesta la conferencia matutina que lleva a cabo de lunes a viernes.

Esto luego de que el INE ordenara al presidente López Obrador evitar manifestarse respecto a temas electorales y a emitir opiniones a favor o en contra de aspirantes ni coaliciones durante sus conferencias matutinas y otros eventos gubernamentales, de cara a las elecciones de junio próximo.

El INE señaló que López Obrador no podrá hablar sobre las prerrogativas de los partidos políticos, vida interna, candidaturas, alianzas, coaliciones, plataformas o campañas del actual proceso electoral durante sus tradicionales conferencias matutinas y sus diversos actos públicos.

López Obrador pedirá una lista al INE de los temas que podrá hablar en sus conferencias ‘mañaneras’

Quiero hacer la lista, si no es censura puedo hablar en favor de la democracia, de que la elección sea limpia, libre, que se respete la libertad del pueblo, que no se falsifiquen las actas, que no se compren los votos. o que puedo entender es que estén imaginando que voy a llamar aquí a votar por un partido o candidato, no, eso es inmoral, no lo haría de ninguna manera, me degradaría”, enfatizó.