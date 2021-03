Lamenta AMLO que movimiento feminista sea utilizado, por el “conservadurismo”, para otros fines

El presidente López Obrador afirmó que las protestas de colectivas feministas son utilizadas "por el conservadurismo" para otros fines

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines de quienes forman parte del “conservadurismo”.

De esta manera respondió el mandatario mexicano a las protestas afuera de Palacio Nacional por parte de colectivas feministas, quienes se enfrentaron con elementos de la agrupación Atenea, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en protesta por contra la inscripción de Félix Salgado Macedonio a la nueva encuesta interna de Morena para la gubernatura de Guerrero.

Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines. ¿De cuándo a acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista? Podría yo decir que es lo opuesto, pero no quiero seguir tratando el asunto. Yo soy humanista, estoy a favor de la justicia y de la igualdad, y desde luego del respeto a las mujeres”, señaló.

“No voy responder, ya he dicho lo que pienso, y nada más con lo que me está diciendo que el presidente Calderón ya está convertido en feminista, ya no hay mas qué decir, no hay más que agregar”, adujo.

López Obrador reiteró su petición de evitar linchamientos mediáticos y la politiquería contra Salgado Macedonio; asegura que su caso es una situación “que debe resolver el pueblo de Guerrero“.

“Sostengo de que el pueblo de Guerrero debe de decidir; que el mejor método para resolver diferencias es el método democrático, preguntar a mujeres y hombres de guerrero en este caso”, destacó.

Sostengo que no debe de haber linchamientos politiquería, que por eso existen las instancias legales, el Ministerio Público, los jueces, el Poder Judicial y eso es lo que puedo opinar”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital