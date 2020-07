La verdad histórica ha muerto

Hicieron las cosas de tal manera y con tal irresponsabilidad o mala fe, lo que haya sido, que se les cayó

Aportación de la 4-T que la retrata: las verdades falsas.

Ayer tuve una amplia entrevista en Radio Fórmula con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero en la que habló de varios temas.

Inicio con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 y que Jesús Murillo Karam, cerró el caso el 28 de enero de 2015, al afirmar que la verdad histórica era que fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al río San Juan.

Pues esa verdad histórica no existe, -me aseguró el titular de la FGR. Se cayó porque todas las personas que fueron acusadas y judicializadas en ese expediente, esa averiguación previa y ese proceso, han sido puestas en libertad por todos las irregularidades y todos los abusos que se cometieron. Hicieron las cosas de tal manera y con tal irresponsabilidad o mala fe, lo que haya sido, que se les cayó, me dijo, al confirmar la orden de aprehensión contra el exdirector de la AIC de aquella PGR, Tomás Zerón, que ya se fue del país y para el que se giró la ficha roja de Interpol.

Sobre la liberación de los padres y familiares de El Marro, jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, de lo que el gobierno estatal acusó a la FGR, Gertz Manero culpó a la fiscalía local de falsear las diligencias y pasárselo al ministerio público de la Federación que lo rechazó por todas las violaciones. Y reveló que va a iniciar un procedimiento al fiscal estatal para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna imputación de tipo legal. Yo no puedo estar manejando una institución a base de chismes y de imputaciones mediáticas. Esto es una cosa muy seria.

Y en relación a Emilio Lozoya, que ya se allanó a la extradición en España, donde también se encuentra Alonso Ancira, dijo estar enterado de que iba a colaborar en el caso Odebrecht, pero agregó que también está la averiguación de la venta de Nitrogenados.

Y a ver qué dice Lozoya una vez que hable

1. TOMA.- Los diputados del PT y Morena, tomaron la tribuna de San Lázaro, para exigir la renuncia de la presidenta de la mesa, Laura Rojas, (PAN), por la controversia constitucional ante la Corte, de llevar las fuerzas armadas a la seguridad pública. Los dirigió Fernández Noroña que quiere ser su sucesor en esa mesa;

2. BANCAZO.- Hacienda liquidó el Banco Famsa por incumplir su nivel de capitalización y dijo que no habrá rescate financiero porque usarán su fondo de pago para liquidar los recursos de 580 mil 774 ahorradores. A ver si le alcanza. Este es el primer banco que quiebra en los tiempos modernos; y

3. OMAR.- Omar García Harfusch, fue sometido a una segunda intervención quirúrgica tras la del viernes de urgencia, luego del atentado en el que recibió tres impactos más las heridas de las esquirlas de las balas que penetraron el blindaje de su camioneta.

