Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF

Kamel Nacif, señalado por corrupción y trata de personas, logró que se le desbloquearan cuentas bancarias por 800 millones de pesos gracias a un criterio del exministro Medina Mora

Derivado de una jurisprudencia del Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Kamel Nacif, señalado por corrupción y trata de personas, logró que se le desbloquearan cuentas bancarias por 800 millones de pesos.

Lo anterior fue revelado por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, quien detalló que del 2019 a la actualidad, un total de 294 personas físicas y morales lograron que sus cuentas bancarias fueran liberadas.

El criterio utilizado por Medina Mora apuntó recalca que el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF únicamente es válido si se trata de una petición internacional o supranacional, mas no de una investigación local.

“Hemos planteado ante distintos tribunales colegiados de circuito que soliciten la facultad de atracción a la Suprema Corte, a efecto de que pueda volver a revisarse el criterio. Cabe señalar que Medina Mora en 2016 tenía un criterio completamente opuesto, en donde señalaba la constitucionalidad absoluta del precepto. Para 2018, que cambia el gobierno, cambia su criterio, y tenemos el resultado que ustedes conocen”, dijo.

“En ese sentido, el criterio de uno de los jueces de distrito, que nos preocupa mucho, es señalar que si la petición internacional no viene con la solicitud expresa del bloqueo de cuentas, el bloqueo de cuentas no debe realizarse, y por tanto, a pesar de existir solicitud internacional, como es el caso, de Kamel Nacif, en virtud de que la redacción dice ‘valore la posibilidad de bloquear cuentas’, no conceden la suspensión y, por tanto, en términos fácticos, lo que están resolviendo en la materia del fondo del asunto; es decir, permitir la liberación de las cuentas, y con ello, la posibilidad de que muevan el recurso a otras latitudes u otros países del mundo”, afirmó.

Con información de Milenio