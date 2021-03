Exigen justicia por estudiantes asesinados por militares en 2010

Familiares de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes asesinados en 2010 en Monterrey, exigieron avances en el caso contra los militares implicados

Familiares de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes asesinados en 2010 por miembros del Ejército en Monterrey, exigieron este viernes junto a colectivos defensores de derechos humanos avances en el caso cuando se cumplen 11 años del suceso.

“Si quieren cansarnos están equivocados, no vamos a desistir. Seguiremos luchando para hacer justicia. Si piensan las autoridades que no estamos haciendo nada, están equivocados, porque estamos pidiéndole a Dios día a día por la justicia”, dijo la madre de Jorge, Rosa Elvia Mercado, en conferencia de prensa virtual.

“Confiamos, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero un día va a llegar la justicia”, añadió.

Los estudiantes fueron víctimas el 19 de marzo de 2010 de una ejecución extrajudicial cometida por militares dentro de las instalaciones del campus central del Instituto Tecnológico de Monterrey en Nuevo León.

Después de seis años de batalla judicial, el caso logró ser consignado en 2016, pero de los seis soldados involucrados, solo tres están detenidos sin que se les haya dictado sentencia, dos están prófugos y uno en calidad de desaparecido.

El 19 de marzo de 2019, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió en nombre del Estado mexicano una disculpa pública a los familiares.

Sin embargo, desde entonces, los familiares denuncian que no han visto avances en el caso y dudan de si la disculpa haya sido verdadera.

“Lo único que sabemos es que para las autoridades esta disculpa pública no sirvió para llegar a la justicia, porque a raíz de la disculpa todo se apagó, ya no le pusieron ganas. No sabemos si fue nada más un adorno, pero si lo hicieron con ese objetivo se equivocaron, vamos a seguir luchando”, opinó la madre de Jorge.

Según el colectivo Todos somos Jorge y Javier, la guerra militar contra el narcotráfico iniciada en México en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón causó 250 mil muertes y la desaparición de 80 mil personas.

“Cada vez ponen más trabas y hasta protegen a los culpables. Y esperan a que fallezcamos para olvidarlo, pero gracias a dios todos los estudiantes nos apoyan”, dijo Aurelio Javier Arredondo, padre de Javier.

“Hay muchas que están en el olvido, y entierran los casos, no se compadecen de los familiares que están sufriendo tanto dolor”, añadió-

Los familiares agradecieron el apoyo de colectivos sociales y aplaudieron la cinta “Hasta los Dientes” (2018), de Alberto Arnaut, que abordó el tema y ganó el Premio Ariel al Mejor Documental.

“El factor mas importante para la disculpa pública fue el documental. Ha sido muy importante porque ha sensibilizado a mucha gente. Ablandó el corazón de la que sería secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero)”, añadió la madre de Jorge.

Con información de EFE