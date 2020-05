Israel Vallarta, expareja de Florence Cassez, se encuentra grave por síntomas de COVID-19 y fue trasladado el pasado miércoles del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2 de Puente Grande, Jalisco, a un hospital para ser atendido.

Su abogado Ricardo Sayavedra Juárez señaló que aún no se confirma que tenga coronavirus, y dijo desconocer qué tipo de atención médica se le está dando.

Ya no podía respirar en la última llamada. Nos tuvimos que mover para que lo atendieran, no teníamos información de dónde estaba, no teníamos muchos datos. Nos dijeron ayer que estaba delicado, pero estable. Ahorita sabemos que ya se agravó su situación, no le puedo dar un estado clínico, pero está grave”, dijo en entrevista para el Occidental.