Irma Eréndira Sandoval propone paro de hombres y no de mujeres para sacudir al país

Propone titular de SFP salir y ocupar el espacio público para "sacudir al país" este 9 de marzo, y no quedarse "en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa"

La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, propuso a las mujeres de México, que el paro programado para el 9 de marzo sea mejor para los hombres, y así no estar “tentadas a lavar platos y arreglar ropa” en casa.

A través de un mensaje de Twitter, que generó reacciones negativas por parte de los usuarios de la red social, la secretaria Sandoval propuso lo siguiente:

“Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”.

Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz. — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 22, 2020

Agrupaciones feministas convocaron este miércoles, a través de redes sociales, a una huelga nacional de mujeres para el próximo 9 de marzo, a raíz de los recientes feminicidios que han conmocionado al país.

El movimiento, denominado #UnDíaSinMujeres ha sumado a universidades públicas y privadas, así como a gobernadores de diversas entidades, tales como la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que no habrá sanciones laborales a las que decidan participar.

“Paro Nacional. Ni una mujer en las calles. Ni una mujer en los trabajos. Ni una niña en las escuela. Ni una joven en las universidades. Ni una mujer comprando”, reza un cartel morado difundido en redes sociales bajo el lema “¡El nueve ninguna se mueve!”.

Esta convocatoria llega en plena ola de indignación por el feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años desollada presuntamente por su pareja, y el polémico trato que dieron de la noticia algunos medios de comunicación al difundir imágenes del cadáver.

Posteriormente, el pasado fin de semana, fue hallado en el sur de la capital mexicana el cadáver de una niña de siete años dentro de una bolsa de plástico tras ser secuestrada, violentada y asesinada.

Ambos crímenes han evidenciado la crisis feminicida que vive México, donde cada día 10 mujeres son asesinadas.

Con información de López-Dóriga Digital