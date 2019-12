Investigan implicación de agente de Fiscalía de Jalisco en accidente donde murió una mujer

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que el agente de la Fiscalía estatal implicado en un accidente donde murió una mujer ya está siendo investigado

Por medio de redes sociales, un hombre denunció que un elemento de la Fiscalía del Estado de Jalisco provocó la muerte de una tía suya en la carretera a Zapotlanejo; no obstante, el oficial fue encubierto por sus compañeros.

El denunciante, identificado como Miguel Ángel Arévalo, acusó además que los agentes quitaron las placas del vehículo para encubrir al responsable, quien supuestamente conducía en estado de ebriedad, y amenazaron a su familia con armas largas para que no se tomaran fotos y grabaran los hechos.

El ciudadano comentó que un sujeto que aparece en una de las fotografías adjuntas dijo ser hermano del agente responsable por el incidente. Además, proporcionó información sobre el vehículo implicado en el incidente.

Datos oficiales: Ubicación: Comisionado de Seguridad Publica. Dirección General: Comisaria Preventiva. Dirección de Area: Inspección general de agrupamientos especiales. Uso: Operativo. Tipo: Civil. Resguardante: GABRIEL ROSAS DELGADO. Nombramiento: Policia Tercero. — Miguel Angel Arévalo 🇲🇽 (@MiguelArevaloR) December 22, 2019

“Les pido me ayuden por favor a compartir, que esto no quede impune. Enrique Alfaro, tus elementos están encubriendo a un asesino y han amenazado con armas a mi familia”, manifestó el ciudadano.

Sobre este hecho, el gobernador de Jalisco aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias legales. “Sin pretextos ni mentiras. El involucrado ya está a disposición del MP y de una vez lo digo: si algún otro servidor público trató o intenta encubrir un acto de irresponsabilidad como este, va a recibir un castigo ejemplar”.

Aseguró que los funcionarios públicos son los primeros obligados a cumplir la ley, y aseveró que si alguien siente que por trabajar en el gobierno tiene impunidad, “que se le vaya quitando esa idea porque es todo lo contrario”.

Manifestó que la Fiscalía del Estado de Jalisco ha tenido un gran desempeño “y no vamos a permitir que por un irresponsable perdamos todos, le daré seguimiento personal a este caso”.

Manifestó su respaldo y condolencias a la familia y seres queridos de Patricia Vargas.

“Como gobernador me toca salir a dar la cara y, créanme, no me voy a quedar cruzado de brazos”, comentó.

Con información de López-Dóriga Digital