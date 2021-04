INE no entrará en confrontación con ningún actor político: Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aseguró que el INE no entrará en confrontación con ningún actor político, en referencia a Félix Salgado Macedonio, quien impugnará por segunda vez la pérdida de su candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Al participar en la firma de un convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el consejero presidente reiteró que la función del INE es investigar y sancionar actos indebidos dentro de partidos y actores políticos.

Democracia es tolerancia, pero frente a los ilícitos un demócrata no puede ser tolerante”, subrayó.

Cuestionado sobre la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la cancelación de la candidatura a Félix Salgado es un “atentado a la democracia“, Córdova Vianello reiteró que aunque haya quien quiera que el INE entre en confrontación con actores políticos, este solo funge como árbitro.

El INE, al ser el árbitro de la contienda está llamado a estar por encima de las disputas y la contienda política se da entre los partidos y los candidatos… El árbitro no juega, el árbitro no va a patear ningún balón porque no le toca, lo que sí va a hacer es vigilar la contienda”, dijo.