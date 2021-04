Promete Félix Salgado respetar decisión del Tribunal Electoral ante impugnación

Félix Salgado Macedonio, quien impugnará la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de quitarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero, se comprometió a respetar la nueva resolución que emita el Tribunal Electoral Federal de la Federación (TEPJF).

En su mensaje, ‘El Toro‘ refrendó que la Cuarta Transformación avanza sin descanso y que aunque él y sus simpatizantes tienen “entumido el cuerpo” siguen avanzando con el corazón.

Félix Salgado abandonó el plantón afuera de la sede del INE en la Ciudad de México y regresó a Acapulco, Guerrero, con la advertencia de que impugnará el retiro de su candidatura ante el Tribunal Electoral, a través de medios legales una vez que reciba la notificación oficial, vía correo electrónico.

Dijo que se trata de una injusticia lo que le están haciendo al pueblo de Guerrero y pidió que se deje a los ciudadanos de dicha entidad votar por sus representantes.

Cuestionado sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “atentado a la democracia” la decisión del INE.

Llamó a esperar la resolución del TEPJF, puesto que recalcó, no se debe quitar el derecho constitucional, tanto a Félix Salgado Macedonio como a Raúl Morón de participar en las elecciones del próximo 6 de junio.

¿Por qué impedir que el pueblo sea el que decida? ¿Por qué no se les deja al pueblo de Michoacán y Guerrero que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así, si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia”, criticó.