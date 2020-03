Indigna retiro de carteles sobre acoso; vulneran derechos, advierte ITAM

"Para atender los agravios sufridos por miembros de nuestra comunidad, todos debemos sujetarnos a un debido proceso para que prevalezca la justicia", señaló el ITAM

El retiro de “tendederos” con denuncias sobre alumnos y profesores por presunto acoso sexual en el ITAM causó la protesta de alumnas, mientras la institución señaló que los carteles fueron retirados por tratarse de acusaciones anónimas que vulneran derechos.

“Los carteles instalados el día de ayer (viernes) en la Plaza Roja, una vez cumplida su función de protesta, fueron retirados por tratarse de acusaciones anónimas que vulneran los derechos de los implicados”, apuntó la institución en un comunicado.

El viernes alumnas de la institución protestaron en las puertas contra la violencia “machista” que, según ellas, se vive dentro de la institución y criticaron en redes sociales el retiro de los tendederos.

“Hoy nos queda claro que al ITAM no solo no le importan sus alumnas sino que busca silenciarlas, además de encubrir a sus agresores. ¿Pero que creen? No nos vamos a quedar calladas”, escribió alguien que se identificó como Ana Cristina en Twitter.

