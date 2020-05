Inaceptable y criminal desaparecer el Fonden: René Juárez

El coordinador del PRI en la Cámara de Senadores, René Juárez Cisneros, consideró un acto irresponsabe y criminal la desaparición del Fonden

Después de que Morena presentara una iniciativa para eliminar los fideicomisos, entre ellos el Fonden, la oposición en la Cámara de Diputados manifestó su rechazo a tal medida.

Para fijar su postura, el coordinador del PRI en la Cámara, René Juárez Cisneros, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

Así es, esta es la ocurrencia del día, ya nos estamos acostumbrando, pero no queremos acostumbrarnos a que se gobierne a través de ocurrencias. Este planteamiento es desaparecer todos los fondos, pero bueno, ahí hay uno que es fundamental que es el Fondo Contra Desastres Naturales. Es decir, el dinero que sirve para atender a la gente que se está muriendo, que pierde todo: vida, casa y bienes cuando viene un huracán y un sismo, eso es verdaderamente irresponsable y de un desconocimiento total de la realidad, contradictorio. Me parece que estas cosas rayan en la locura y pues estamos ahora con esa ocurrencia”.

Indicó que la medida es criminal pues en el país hay diversos fenómenos meteorológicos que afectan y para los cuales no habrá recursos.

Es criminal porque además, es contradictorio. Por ejemplo, cada año tenemos alrededor de 11 sismos, de acuerdo con la información oficial, de magnitudes mayores a 5.5; también todos los años tenemos entre siete, ocho, nueve huracanes que pegan en el Atlántico y en el Pacífico muy fuerte y que afectan a la gente. También, los sismos y los huracanes afectan más a la gente en el sureste, a los estados pobres, por eso me parece una verdadera contradicción cuando dicen que primero los pobres, pero ahora es primero que se mueran los pobres porque no habrá dinero para atender a estas personas que sufren la inclemencia de un huracán, el daño de un sismo y ahora no tendremos un peso porque a alguien se le ocurrió desaparecer todo, destruir todo: lo bueno, lo regular y lo malo. Entonces, yo lo veo contradictorio, es irresponsable y es criminal, no estamos de acuerdo con eso, lo rechazamos contundentemente, es una irresponsabilidad. Vamos trastocando el Estado de Derecho, generando más desconfianza, más incertidumbre, destruyendo y destruyendo a través de ocurrencias sistemáticas con el ingrediente ideológico”.

Juárez Cisneros indicó que se trata de una destrucción de programas a través de decisiones que se toman sin una reflexión.

Lamentablemente, es algo que estamos viviendo hoy en día, que es una destrucción sistemática de todo, sin una capacidad de reflexión, de generar o de visualizar qué repercusiones tiene, a quién afecta, a quién daña, es destruir y destruir con un argumento verdaderamente endeble, argumentos que son risibles, según para poder financiar los programas sociales, bueno pues dejemos para otro año uno de estos proyectos faraónicos y así se resuelven las cosas. Entonces, ¿por qué seguir destruyendo todo? Bueno porque hay un trasfondo ideológico en el que nosotros no coincidimos, por supuesto, porque sería dañar al país, es destruir al país y destruir lo que se ha construido durante tantas décadas con el esfuerzo de los mexicanos y en eso estamos”.

El legislador indicó que ya la iniciativa se encuentra en la Comisión de Presupuesto.

Ya se presentó esta iniciativa, ya se fue a la Comisión de Presupuesto y estamos atentos para ver cuál es el tratamiento que se le va a dar, pero nosotros no estamos de acuerdo.”

También indicó que, debido a que requiere mayoría simple su aprobación, los números no favorecen a la oposición en este tema.

En muchos casos esa es la realidad, en la Cámara cuentan los números, pero tenemos la obligación ética, moral, política, histórica de decir que eso estáa mal. Lo hemos venido diciendo, hay muchas decisiones que se están tomando que son negativas para el país, es cuestión de hacer un recuento. Por ejemplo, se destruyó el aeropuerto, si había corruptelas o desviaciones, pues que se apliquen las leyes a quien deban de aplicarse, pero no destruir el patrimonio de los mexicanos. Luego pasó con la cervecera a la que hay que pagarle. Ahora con las energías limpias también y todo eso cuesta mucho dinero a los mexicanos. Me parece que se requiere hacer un alto, analizar las cosas, reflexionar y darnos cuenta que todo esto va con cargo al país, con cargo a cada uno de los mexicanos. Por eso, cuando salen con este tipo de decisiones de que deben desaparecer los fondos para que ya no haya investigación científica, no hay apoyo al estímulo al deporte, el apoyo a la cinematografía y lo peor es que no haya recursos para atender una catástrofe, un sismo, eso quiere decir que nunca han estado en una situación de estas. Ojalá hubieran estado en Juchitán en el 2017 para que vean lo que vive la gente cuando pasa un sismo de esta magnitud, para que sepan cuál es la realidad, lo que siente la gente cuando se le mueren sus familiares que se quedan aplastados, no tiene para comer, dónde acostarse, dónde vivir, no tienen ni agua”.

Se pronunció contra la desaparición de los fondos pues, históricamente, al país lo afectan fenómenos naturales.

Me parece que no es justo esto que está pasando estamos en contra de que se cancelen los fondos para atender este tipo de situaciones que, lamentablemente pasan y si no, que analicen un poquito la historia, hay sismos y huracanes todos los años. Si cuando hay un fondo, cuando existe el dinero, la burocracia es terrible para que pueda bajar un dinero, es terrible cuando hay un fondo, pues hoy que no hay, pues ya de una vez que le pongan los santos óleos a esta pobre gente. Ya basta, pues, ya no es posible seguir generando este tipo de ideas irreflexivas e inaceptables que rayan en la torpeza. Es criminal, nosotros tendremos que fijar una posición como grupo parlamentario, argumentando nuestras ideas y a defender con los instrumentos que tenemos, hasta donde nos dan los números, tampoco nos vamos a engañar, pero lo que no podemos hacer es hacer como que no pasa nada y quedarnos callados. A lo largo de este tiempo hemos venido diciendo, manifestando, opinando, criticando, sugiriendo, proponiendo pero hay una cerrazón inaceptable, si lo que queremos es que si no van a resolver un problema que no creen otro. Están generando un verdadero problema, ¿cómo le vamos a hacer para atender los sismo que vienen, los huracanes? A ver cómo le van a hacer en una actitud irreflexiva, irresponsable y criminal desaparecer el Fonden, repito, si hay desviaciones o corruptelas apliquen la ley pero no destruyan todo. No estamos de acuerdo con eso. Tenemos un problema muy serio en materia de seguridad y ahora hay que cargarle este otro tema, esto lo ve hasta alguien que no quiere, ver que allí va a haber un problema”.

Reiteró que es criminal la desaparición del Fonden y un acto inaceptable.

Así es que vamos a ver qué pasa pero, por lo pronto, me parece que esto es verdaderamente inaceptable y es criminal. Estamos condenando a la gente más pobre a que se muera, a que no tenga ninguna posibilidad, se le recargan a los estados y municipios para que ellos resuelvan el problema y por otro lado les quitan dinero. Me parece contradictorio, ilógico esto que estamos viviendo en este y muchos temas. Me hubiera gustado que alguno de ellos hubiera estado Juchitán ahora en lo que pasó recientemente, o en Paulina o Manuel, no tienen ni la menor idea de lo que es ese tipo de catástrofes y no se puede estar queriendo resolver todo en un discurso, la realidad tarde o temprano te alcanza, están engañando al presidente, lo están engañando, no le dicen la verdad, están tomándole el pelo al pueblo de México y con eso están condenando a la muerte y al desamparo a la gente de estos estados. Es irresponsable”.

Finalmente, Juárez Cisneros enfatizó que todavía no se podrá votar la iniciativa pero que buscan que ya se reintegren los legisladores de manera presencial a la Cámara de Senadores para llevar a cabo la votación.