Reos se fugaron del Reclusorio Sur en camioneta que sí tenía programada un traslado

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, dio un análisis detallado sobre la fuga de tres reos de máxima seguridad del Reclusorio Preventivo Varonil Sur el pasado 29 de enero.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Rodríguez Velázquez señaló que en el vehículo de traslado oficial en la que salieron los tres reclusos, había un cuarto adicional que tenía que ser atendido en el Hospital Rubén Leñero, el cual regresó horas después al reclusorio para ser de nueva cuenta encerrado.

Los reclusos fugados fueron identificados como Luis Fernando Meza González y Víctor Manuel Félix Beltrán originarios de Culiacán, Sinaloa, recluidos por delitos contra la salud; así como Yael Osuna Navarro, originario de Nayarit, acusado por asociación delictuosa.

Esta es la cronología de los hechos realizada por la secretaria de Gobierno capitalino:

La titular del Gobierno de la Ciudad de México apuntó que hasta el momento se desconoce el momento en que los tres reos fugados se bajaron del vehículo, “pero los policías tendrán que hacer su trabajo y habrá otro tipo de cámaras en donde se vea claramente el seguimiento de la ruta”.

Rodríguez Velázquez dejó en claro que este tipo de fugas no se pueden entender sin la complicidad de servidores públicos y dejó en claro que este comportamiento será castigado en el Gobierno de la Ciudad de México conforme a derecho.

“Lo que estamos haciendo es transparentando, dar a conocer a la opinión pública los hechos, que sea la Fiscalía que se encargue de la sanción correspondiente para estos malos servidores públicos. Que no tengan duda que cualquier nivel de corrupción se va a investigar, no tenemos ningún acuerdo delincuencial”, aclaró.

La funcionaria capitalina pidió al Poder Judicial que no manden a los reclusorios preventivos capitalinos a reos de máxima seguridad porque no se tiene los medios suficientes para resguardarlos y se corre el riesgo de este tipo de fugas.

“De este tipo de personas solicitamos en reiteradas ocasiones a la autoridad federal su traslado porque los penales de la Ciudad de México evidentemente no tienen la tecnología, ni el personal, ni la infraestructura. Son penales preventivos, no son como el penal del Altiplano o el de Puente Grande para este tipo de perfiles”, aclaró.

“Quiero decirle al Poder Judicial que no estamos diciendo que es ilegal (el traslado de presos de máxima seguridad a reclusorios preventivos), ellos están en la legalidad para mandar a un preso a cualquier cárcel del país y eso dice la ley, pero pedimos la comprensión para que piensen que a un preso (de máxima peligrosidad), la ciudad no tiene la infraestructura suficiente para cuidarlo. Que no nos los manden, no los queremos, que vean lo que está pasando”, aseveró.