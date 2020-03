Gobierno Federal suspenderá actividades desde el jueves por COVID-19

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó este miércoles que a partir del jueves 26 de marzo todo el Gobierno Federal suspenderá actividades como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19.

A partir de mañana, todo el Gobierno Federal suspende sus actividades, pero hay actividades esenciales que no se pueden suspender, porque necesitamos hospitales; necesitamos combustibles; necesitamos producir energía; necesitamos energía eléctrica; necesitamos servicio de limpia; necesitamos seguridad pública”, comentó el funcionario federal en conferencia de prensa.

Aclaró que ciertas actividades no se pueden suspender, pues ello afectaría gravemente la funcionalidad del gobierno.

Pero empezamos primero del todo, y luego hacemos las excepciones, todo el Gobierno Federal suspende labores y cada titular de dependencia determinará quiénes no pueden suspender porque pondrían en riesgo el funcionamiento de la institución. Pero no es por sector, es por la función que cumplen”, explicó.

Puso como ejemplo a la Secretaría de Salud, la cual provee atención médica, pero que también cuenta con una enorme proporción de actividades que no son esenciales, mismas que se pueden programar, como ocurre en las oficinas de trámites.

López-Gatell también pidió al sector privado que tome la iniciativa de mandar a sus empleados a trabajar desde casa en medida de lo posible, para evitar la movilización y concentración de personas.

He estado en días recientes un tanto sorprendido de que este mensaje, tan directo y claro: ‘Quédate en casa‘, no se haya asimilado. Que no haya duda, la meta es que la mayoría de personas puedan estar fuera del espacio público y termino diciendo cuánto tiempo. La Jornada de Sana Distancia empezó el 23 de marzo y terminará el 19 de abril”, aseveró.