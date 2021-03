Gobierno de CDMX no ha bloqueado acceso de actas de defunción del Registro Civil: José Merino

José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, apuntó que esta información se encuentra disponible en el Portal de Datos Abiertos

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, dejó en claro que no está bloqueado el acceso a las actas de defunción del Registro Civil capitalino.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, José Merino apunto que en el Gobierno de la Ciudad de México no hay nada que ocultar y que toda la información relacionada con las muertes por COVID-19 en la capital se encuentra disponible en el Portal de Datos Abiertos.

La Ciudad de México es, por mucho, la entidad que más ha transparentado información de exceso de muertes y defunciones. Ninguna otra entidad en el país hace pública, en formato de datos abiertos, la información de exceso de mortalidad, y lo vamos a seguir haciendo. Es un servicio que ofrecemos a las personas de la ciudad que tienen derecho a saber”, dijo.

“No hay nada en los análisis de datos del Taller de Datos de Nexos que no sea público en el Portal de Datos Abiertos. No hay ningún dato, ninguna información o revelación en esos análisis de Nexos que no esté disponible en el portal de la Agencia Digital”, puntualizó.

Ayer, Mario Romero Zavala, analista de datos y coautor del estudio “¿Qué nos dicen las actas de defunción de la CDMX?” publicado en el Taller de Datos de Nexos, denunció que el Gobierno de la Ciudad de México bloqueó el acceso a los datos del Registro Civil capitalino, lo que calificó como un “sabotaje” a la investigación.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública afirmó que se tuvo que modificar el acceso a los datos de las actas de defunción del Registro Civil para proteger los datos personales de las personas que fallecieron y sus familiares, a lo cual cualquier gobierno está obligado por ley.

“En efecto, modificamos el sistema de Registro Civil y lo digo con toda transparencia. Fue una instrucción mía en concordancia con el consejero jurídico porque yo no veo por qué una persona de la ciudad tenga derecho a acceder a datos personales de personas difuntas”, resaltó

El sistema, como está, desarrollado por la Administración anterior, permitía a cualquier persona descargar descargar actas de defunción que tenía nombre, domicilio y causa de defunción de la persona. Esta es información delicadísima. No veo por qué una persona de la ciudad pueda violar la privacidad de difuntos o de sus familiares”, señaló.

Merino aseguró que, a partir de mañana, Ciudad de México será la primera entidad en dar a conocer los datos sobre exceso de defunciones más allá del COVID-19, incluso antes de que sea procesada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quien da a conocer esta estadística de forma anual.

Ninguna entidad del país tiene hoy en datos abiertos información sobre defunciones más allá de COVID. A partir de mañana, en el Portal de Datos Abiertos vamos a ser la primera entidad, antes de que esa información sea procesada por el Inegi, donde las personas de la ciudad puedan consultar en formato abierto”, enfatizó.

El funcionario del Gobierno capitalino confirmó que los servidores del Registro Civil ya fueron mudados a los de la Agencia Digital.

“En efecto a inicios de diciembre hubo un problema en los servidores del Registro Civil, esto no son servidores que dependan del centro de datos que tiene digitalizados toda la información, no es un centro de datos que dependa de la Agencia”, declaró

A partir del análisis de esos centros de datos y de su obsolescencia, se tomó la decisión de mudar toas la información del Registro Civil paulatinamente al centro de datos que sí tiene la Agencia y que tiene mayor capacidad en todos los sentidos”, agregó.

Con información de López-Dóriga Digital