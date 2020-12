Gobierno analizará restricciones a viajes de Reino Unido; “no hay que actuar políticamente”, dijo AMLO

"Si lo amerita, se tomarán decisiones", enfatizó López Obrador, quien apuntó que este asunto será tratado por la Secretaría de Salud

El Gobierno de México analizará hoy si habrá restricciones en los viajes procedentes de Reino Unido, tal y como lo han realizado otros países a raíz de que se dio a conocer una nueva variante del virus SARS-Cov-2, causante del COVID-19.

En Reino unido fue detectada una nueva variante del SARS-Cov-2, en donde parece que el virus se propaga con más facilidad, aunque no hay evidencias científicas de que sea más mortal.

“Lo vamos a analizar hoy, se trató en la reunión del gabinete de hoy, lo plantearon el secretario y subsecretario de Salud, acordamos que hoy en la noche se va a analizar el caso y mañana, que es el día que se destina a informar sobre la pandemia, se va a dar un informe sobre la postura de México”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si lo amerita, se tomarán decisiones”, enfatizó López Obrador, quien apuntó que este asunto será tratado por la Secretaría de Salud.

El jefe del Ejecutivo federal enfatizó en que en esta medida no se actuará políticamente y que se basarán en la evidencia científica

Se empezaron a tomar medidas en algunos países, y los médicos nuestros dicen que hay que esperar, no actuar políticamente sin tener elementos técnicos de los expertos”, externó.

“Si depende de los políticos entonces es ‘hay esta nueva variante de covid en Inglaterra, estos países están cerrando su aeropuerto y vamos a hacer lo mismo’, no, no es así, para eso hay especialistas que saben para no producir alarma. No se debe actuar en estos casos políticamente”.

Con información de López-Dóriga Digital