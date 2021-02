Garantiza Gertz Manero transparencia en procedimiento contra García Cabeza de Vaca

Gertz Manero aseguró que todos los diputados podrán tener acceso a las pruebas de la investigación copntra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), afirmó que la solicitud de desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no es “una cuestión de venganza” o “asunto político”.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, Gertz Manero aseguró que todos los diputados podrán tener acceso a las pruebas de la investigación para ver si es procedente el desafuero contra el gobernador tamaulipeco.

El procedimiento contra García Cabeza de Vaca tiene “una ventaja grande: su claridad”, señaló el fiscal general de la República.

“Lo estamos presentado ante el Congreso con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente”, aseguró.

Todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal junto a las pruebas que se están aportando”, dijo. No va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que es una venganza ni de alguna cosa de tipo político. Prácticamente el juicio va a ser público, ante el congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en la investigación”, puntualizó.

Gertz Manero apuntó que todos “pueden estar tranquilos de que pueden tener una visión clarísima de las pruebas” contra el mandatario estatal.

El pasado martes, la Fiscalía General de la República (FGR) de México pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para poder acusarlo de corrupción.

Según publicó en Twitter el coordinador de los diputados del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier, la Fiscalía atribuye a García Cabeza de Vaca la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal equiparado.

Sin embargo, el gobernador de Tamaulipas usó la misma red social para asegurar que “se orquesta una embestida política” en su contra.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, escribió.

Pese al alegato de Cabeza de Vaca, el documento compartido por Mier reveló que detrás de la petición está la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda.

La Cámara de Diputados deberá ratificar la solicitud de desafuero en dos días, el jueves 25 de febrero.

Con información de López-Dóriga Digital