Fucam informa que por falta de recursos no se atenderán nuevas pacientes con cáncer de mama

El director de la Fucam dijo que el acuerdo alcanzado con el Insabi, solo es para seguir atendiendo a mujeres que iniciaron su tratamiento antes del 31 de diciembre

El doctor Alberto Tenorio, director de enseñanza e investigación de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), aseguró que el acuerdo alcanzado con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el fin de semana, solo es para seguir atendiendo a mujeres con cáncer de mama que ya habían iniciado su tratamiento antes del 31 de diciembre del año pasado.

Aclaró que por el momento no atenderán a nuevas pacientes con cáncer de mama.

“La instrucción clara del Insabi, es que del 1 de enero a la fecha todas las pacientes tienen que ir al Instituto Nacional de Cancerología. No podemos hacer mucho hasta que haya un convenio”, indicó Tenorio.

“El acuerdo fue para resolver la deuda que se tenía desde el año pasado que fue de un semestre y el adeudo nos impide continuar”, agregó el doctor.

Aseguró que el Fucam “por humanidad” sigue atendiendo y brindando consultas, cirugías y radioterapia, pero debido a que se agotaron los recursos se vieron obligados a suspender la atención a nuevas pacientes.

“Nuestro problema principal radica en que los proveedores, por ejemplo, de quimioterapias, ya no nos quieren vender, porque tenemos un adeudo, un pasivo que se ha ido acumulando en espera del pago anterior y esas pacientes se ven afectadas porque no tenemos el acuerdo y no tenemos los ingresos”, señaló.

El doctor Tenorio informó que esta semana se reunirán con las autoridades federales para buscar el apoyo que necesitan para brindar atención a las pacientes con cáncer de mama.

Aseguró que “no se trata de pelear”, sino de llegar a acuerdos en beneficio de estas mujeres.

“El sistema anterior (el del Seguro Popular) era funcional parcialmente, nosotros lo compensábamos con otros ingresos o donativos. A final de cuentas si la institución (el Insabi) está en disposición que sigamos con el mismo esquema o uno parecido, nosotros estamos abiertos”, señaló Tenorio.

Reiteró que Fucam es una institución sin fines de lucro “y eso quiere decir que si llega a haber algún sobrante se reinvierte para las mismas pacientes”.

