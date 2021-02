Frena comisión de Cámara de Diputados aprobación de dictamen sobre ‘fake news’

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados frenó la aprobación del dictamen para modificar el artículo 73 de la Constitución Política sobre ‘fake news‘.

Durante una reunión, legisladores y especialistas alertaron que la clasificación de noticias falsas como riesgo para la amenaza a la seguridad nacional podría incurrir en censura.

Ante ello, los integrantes de la Comisión acordaron no aprobar el dictamen para en su lugar abrir un parlamento abierto que la presidenta Aleida Alavez pactó para el 26 de febrero.

El dictamen de reforma busca que el Congreso de la Unión expida leyes en materia de seguridad nacional para incluir la seguridad cibernética y protección de derechos humanos en el ciberespacio con requisitos y límites a investigaciones correspondientes.

Advierte que aunque el internet se ha constituido como parte fundamental de la vida social, laboral y recreativa de las personas, ha propiciado el intercambio de datos de toda índole con la aparente confianza de que no existe riesgo por el tratamiento que se dé a esa información.

No obstante, no todo lo que se puede encontrar en la red de internet es confiable y, en consecuencia, no toda la información que se entregue de manera voluntaria está libre de ser vulnerada, y muestra de ello han sido los ciberataques que se generan cada vez con mayor frecuencia”, detalla.