‘No soy líder de ninguna mafia’, afirma Florian Tudor

Florian Tudor, ciudadano rumano señalado por el delito de clonación de tarjetas bancarias en el estado de Quintana Roo, rechazó ser líder de la mafiarumana.

No soy líder de ninguna mafia. Nadie me dice ‘Tiburón’, ese apodo fue inventado. No conozco a ninguna persona de la mafia. Soy inocente, sin antecedentes penales”, afirmó en entrevista para Radio Fórmula.