Fiesta privada en Torreón provoca 90 contagios de COVID-19

Román Alberto Cepeda, secretario del Trabajo en Coahuila, admite que la autoridad no tuvo conocimiento de la boda

Román Alberto Cepeda, secretario del Trabajo en Coahuila, dio a conocer que se realizó una boda el pasado 10 de octubre con 700 invitados en la colonia Las Villas.

En #LaLaguna reforzaremos medidas para evitar rebrotes de #Covid-19. En reunión del Subcomité Regional, encabezada por el Gobernador @mrikelme en #Torreón, acordamos fortalecer inspección ante las festividades, y aumentar el número de pruebas en la región. #FuerteCoahuilaEs pic.twitter.com/qOhSrg7Jew — Román Cepeda González (@RomanCepeda) October 19, 2020

Detalló que se llevó a cabo una fiesta privada en Las Villas, en el municipio de Torreón a la que asistieron 700 invitados y en donde hasta el momento, 90 asistentes han resultado positivos a coronavirus COVID-19.

“No se tuvo conocimiento de la fiesta, no se enteró a la autoridad sobre este evento por tanto no se establecieron los protocolos necesarios” , afirmó.

Reprochó que los organizadores de bodas hagan estos eventos sociales de forma clandestina donde se rebasa la cantidad de personas permitidas y se relajan las medidas sanitarias.

Afirmó que hay que evitar la movilidad de carácter social, “la que no es indispensable y la que no es necesaria, no la movilidad laboral”.

La capacidad hospitalaria actual es del 64 por ciento; sin embargo, todos los hospitales privados que atienden a pacientes COVID-19 se encuentran al 100 por ciento de la capacidad.

También en una boda en Mexicali hubo contagios

No ha sido el único caso. Una boda en Mexicali ocasionó un rebrote de COVID-19 y cerca de 100 personas se contagiaron con la enfermedad.

El pasado 3 de octubre el actor de telenovelas Armando Torrea se casó con Laura Pérez, hija de un empresario del sector inmobiliario.

Fotografías y videos publicados por Torrea en redes sociales mostraron que al enlace nupcial acudieron cientos de personas, invitados que no portaron cubrebocas y donde no se guardó la sana distancia.

Con información de López Dóriga Digital