Boda en Mexicali ocasiona rebrote de COVID-19; cerca de 100 personas se han contagiado

La boda de un actor realizada en Mexicali, Baja California, provocó en el municipio un rebrote de COVID-19.

El pasado 3 de octubre el actor de telenovelas Armando Torrea se casó con Laura Pérez, hija de un empresario del sector inmobiliario.

Fotografías y videos publicados por Torrea en redes sociales muestran que al enlace nupcial acudieron cientos de personas, invitados que no portaron cubrebocas y donde no se guardó la sana distancia.

Respecto al evento, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, comentó que se llevó a cabo en un domicilio particular y sin autorización.

No hubo protocolos, no hubo filtro, no hubo nada ni pidieron autorización”, señaló.