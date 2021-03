“No se oculta nada”, asegura AMLO sobre informe por exceso de muertes por COVID-19

El presidente López Obrador afirmó que sus adversarios utilizan informe sobre exceso de muertes de la Secretaría de Salud para perjudicarlo

Sobre el informe del exceso de muertes por COVID-19 presentado el fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que su gobierno no esconde nada, y recalcó que sus adversarios “utilizan todo lo posible para perjudicar a su gobierno”.

Ante la pandemia, "ha habido una entrega total, se ha actuado no solo como buenos servidores públicos, sino con buen corazón", aseguró el presidente López Obrador. Y de nuevo, arremetió contra la prensa "en todo el mundo' por reportar la cifra de muertos por COVID-19. pic.twitter.com/nu1hLDSHH5 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 31, 2021

El mandatario mexicano hizo referencia al documento denominado “Exceso de Mortalidad en México“, en el que se detalla que hasta la sexta semana de 2021, que terminó el sábado 13 de febrero, el país registró 294 mil 287 defunciones asociadas al nuevo coronavirus.

La verdad es que se ha informado bastante, no ocultamos nada y lo va a seguir haciendo la Secretaría de Salud“, dijo. Nuestros adversarios, que son muy inmorales y son capaces de valerse de todo hasta del dolor humano, andan siempre zopiloteando; es temporada de zopilotes, siempre magnifican todo lo que pueda significar perjudicarnos”, enfatizó.

López Obrador aseguró que su Administración ha hecho todo lo posible ara aminorar los afectos de la pandemia en el país.

“Hemos hecho todo lo que hemos podido realizar, yo diría que ha habido una entrega total, se ha actuado no solo como buenos servidores públicos sino con buen corazón, con mística para enfrentar la pandemia y evitar los fallecimientos. Hemos trabajado día y noche”, argumentó.

El mandatario mexicano arremetió contra los medios de comunicación, de quienes argumentó que tanto nacionales como la prensa extranjera “viven una crisis de credibilidad”.

“No solo en México sino en el mundo, hay un crisis de credibilidad en los medios de información; estoy hablando del New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, todos (…) La mayoría de los medios está en poder de hombres de negocios, no está en poder de periodistas. Están en manos de empresarios. Utilizan los medios para proteger sus intereses”, aseveró.

Aseguró que lo que está en el fondo del problema es que su gobierno combate “la peste de la corrupción” y sus adversarios, por esa razón, “están inconformes porque son muy corruptos”.

“No solo son los de la mafia del poder, sino sus achichincles: voceros, intelectuales orgánicos, la prensa, que están mostrando el cobre“, dijo.

Con información de López-Dóriga Digital