“Exageradísimo” costo de consulta popular propuesto por INE, dijo López Obrador

El presidente López Obrador sostuvo que el INE "aunque parezca una contradicción, no quieren las consultas" populares

Sobre la estimación de un consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) de que la consulta popular para enjuiciar a actores políticos tendría un costo de ocho mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “está exageradísimo”.

En la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador arremetió contra el INE y los que no quieren la consulta popular por el costo que tendría.

“Ahora los que no quieren la consulta dicen ‘¿cómo vamos a gastar ocho mil millones de pesos?’. Para empezar si queda en manos del INE decidir sobre el costo de la consulta claro que va a costar ocho mil millones, ellos gastan muchísimo. El INE es el organismo de elecciones más caro del mundo, así como los expresidente de México recibían las pensiones más jugosas en el mundo, tenemos ese primer lugar en cuanto al costo de elecciones”, declaró.

Está exageradísimo el costo (de la consulta popular por parte del INE)”, afirmó el jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador sostuvo que el INE “aunque parezca una contradicción, no quieren las consultas” y planteó que la solución es la iniciativa del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para realizar la modificación constitucional para que se haga el mismo día de las elecciones en 2021.

Tienen la solución y la plantea el senador (Ricardo) Monreal, es una reforma constitucional para que la consulta se haga el mismo día de la elección”, externó el mandatario, quien apuntó que esta consulta popular no interfiere con los comicios del próximo año.

“¿Cómo se va a contaminar? La agente no sabe distinguir entre una cosa y la otra, son menores de edad, son ciudadanos imaginarios? Así ya no hay gasto. Sí hay manera de resolverlo, lo que no quieren es que participe la gente”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital