Estefania Veloz renuncia a Morena por caso Félix Salgado

Ante el respaldo a Félix Salgado para ser candidato a la gubernatura de Morena, Estefania Veloz renunció a su militancia con Morena

La abogada Estefania Veloz renunció a Morena por el respaldo a Félix Salgado Macedonio para ser candidato a la gubernatura de Guerrero, cuando pesan sobre él acusaciones de abuso sexual.

De acuerdo con la feminista, la continuidad de la Cuarta Transformación de cara a las elecciones del próximo 6 de junio “se encuentra en entredicho”.

Hoy los principios de No robar, No mentir y No traicionar al pueblo se han quedado cortos en ser brújula de la organización popular que fue impulsada por la esperanza de una sociedad justa y un gobierno al servicio de la gente”, relató en una carta.

En congruencia con mis principios, decido renunciar a MORENA, porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo. Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído. pic.twitter.com/AxoyqhbxgV — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) March 8, 2021

Estefania Veloz sentenció que de nada sirve no robar si eso excluye el despojar a las mujeres de su voluntad y libre decisión, así como tampoco sirve no mentir si no hay explicaciones públicas sobre dudas razonables derivadas de denuncias hechas con nombre, apellido y dando la cara.

Dijo también que nada significa no traicionar al pueblo si en ese mandato no está implícita una condena enérgica a la violencia de género.

Hoy, el partido se ha puesto a favor de las estructuras políticas, sociales y culturales que tanto hemos tratado de combatir para que ninguna persona viva fuera de sus derechos ni por debajo del bienestar. Hoy, Morena le ha dado la espalda y ha traicionado a las mujeres”, agregó.

La abogada expuso que como Morena contraviene los ideales del feminismo, ella, en congruencia con sus principios, renuncia al partido.

Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído”, dijo.

Sin embargo, Estefania Veloz se dijo respetuosa de sus compañeras, a quienes seguirá apoyando en caso de seguir en el partido.

Con información de López-Dóriga Digital