Estar bien con la conciencia, no mentir, no robar, ayuda mucho contra COVID-19: AMLO

López Obrador dejó en claro que es "cuidadoso" en las medidas que le recomendaron los expertos para prevenir el COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí realiza medidas sanitarias para evitar que se contagie de coronavirus COVID-19.

En Palenque, Chiapas, el mandatario mexicano dejó en claro que es “cuidadoso” en las medidas que le recomendaron los expertos en la materia.

“Yo soy cuidadoso. Lo mismo que recomiendo y me han dicho, la sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente la alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio”, dijo.

López Obrador también dio otras medidas que contribuyen para combatir el contagio del coronavirus.

“Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital