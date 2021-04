Video Mesero quema a turista en un bar de Cancún

En un bar de Cancún, Quintana Roo, un mesero quemó de manera accidental a una turista estadounidense, sufriendo lesiones de segundo y tercer grado.

El accidente ocurrió en el bar Las de Guanatos, el cual se ubica en la Plaza de Toros de Cancún, cuando el mesero servía bebidas alcohólicas flameadas, quemando a Marissa Daniel, turista procedente de Baltimore, quien se encontraba celebrando junto a algunos amigos la noche del 4 de abril

Daniel subió el video a redes sociales, en donde incluso amenazó con demandar al bar donde ocurrió el incidente, recalcando que no le fue ofrecida ayuda médica.

“Esto fue en Las de Guanatos en Cancún, México. Solo he compartido mi publicación durante menos de una hora y han eliminado la información y contenido de su página. Ayúdenme, por favor, a hacer que esto se vuelva viral. Quiero justicia por lo que estas personas me hicieron”, afirmó.

He sufrido quemaduras de segundo grado en todo el lado izquierdo de la cara, el brazo izquierdo y la oreja izquierda. Incluso perdí parte de mi cabello. El personal reaccionó muy mal a la situación. No me ofrecieron ayuda ni asistencia; simplemente me miró sin palabras”, publicó en su cuenta de Facebook.