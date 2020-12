Estado mexicano ofrece disculpa pública a familiares de víctimas de desaparición forzada en “Guerra contra el narcotráfico”

La Secretaría de Gobernación (Segob) en nombre del Gobierno de México, ofreció disculpas públicas a familiares de víctimas de desaparición forzada en Veracruz, Oaxaca y Coahuila en 2010, 2011 y 2013 en la denominada “Guerra contra el narcotráfico”.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, dijo que el ofrecimiento de disculpa es un acto trascendente, porque las autoridades de todos los niveles de gobierno asumen la responsabilidad por las violaciones que representaron las desapariciones forzadas de Christian, Jesús Israel y Víctor Manuel.

Expresó que a Christian, Jesús Israel y Víctor Manuel, a nombre del Estado mexicano se ofreció una disculpa pública por su desaparición, las violaciones a sus derechos a la vida, la integridad personal y la dignidad.

Reconoció la falta de justicia en sus casos, la actitud negligente del Estado mexicano que ha negado el derecho a la justicia y la obligación de atender los llamados de los organismos de derechos humanos.

Indicó que el gobierno federal tiene un compromiso para desterrar las desapariciones forzadas y para asumir los casos al escrutinio de los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas.

Afirmó que este delito es un reto fundamental que se debe atender y es de máxima prioridad.

Encinas Rodríguez apuntó que la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, fue cometida por policías municipales en Poza Rica Veracruz en el año 2010; la de Jesús Israel Moreno Pérez fue ejecutada en la comunidad de Chacahua en Oaxaca en 2011 y la de Víctor Manuel Guajardo Rivas fue realizada por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Coahuila en el 2013.

Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel Moreno Pérez, rechazó la disculpa pública exigió la presentación con vida de su hijo de quien dijo ya cumplió 9 años y ocho meses desaparecido.

“Pasemos del discurso a las acciones, si bien los hechos no se dieron en este gobierno, ahora usted representa el Estado mexicano, y no es nada personal, pero mi familia y yo no podemos ni debemos aceptar una disculpa porque no nos regresa a Israel y porque tenemos dignidad, por él no podemos aceptarla”, manifestó.