En Fonden, funcionarios vivían de hacer ‘jugosos negocios’: López Obrador

López Obrador calificó a fideicomisos y fondos como "fraudulentos, y de manejo totalmente opaco, oscuro", por lo que expresó de deseo para que los legisladores los desaparezcan

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), destinado a la atención de desastres, había funcionarios que vivían de vender a la Secretaría de Gobernación (Segob) todo tipo de insumos aprovechándose del tipo de emergencia que se vivía.

“Ayer nuestros adversarios decían ‘qué contradicción: está el huracán Delta que va a causar daños y al mismo tiempo se está desapareciendo el Fonden’. ¿Por qué desaparecerlo? Porque hay elementos suficientes para sostener de que era una especie de ‘caja chica’, bueno, ni tan chica, para funcionarios que compraban de todo, aprovechando que había una emergencia, sin licitar miles de millones de pesos, en catres, láminas de zinc, en todo, a precios elevadísimos. Hay ente que vivía de venderle a Segob, al Fonden, que hacían jugosos negocios”, afirmó.

Aseguró el presidente que la decisión de desaparecer dicho Fondo no tiene nada que ver con quitar la responsabilidad al Estado de apoyar damnificados,

“¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso está la Secretaría de Hacienda, Bienestar, para eso está la dirección de Protección Civil, Marina, la Sedena. No quiere decir que se va a dejar de atender a la gente, lo que no queremos es la corrupción. Cuando defienden así de manera tan apasionada, lo que hay detrás on intereses creados”, afirmó.

López Obrador arremetió contra quienes critican su intención de desaparecer los 109 Fideicomisos y Fondos, los cuales calificó como “fraudulentos, y de manejo totalmente opaco, oscuro”, por lo que expresó de deseo para que los legisladores los desaparezcan.

Es un asunto de intereses (…) como yo sostengo que no hay ninguna injusticia (en la desaparición de fondos y fideicomisos), porque el que está recibiendo su apoyo lo va a seguir recibiendo si realmente lo justifica, lo merece, nosotros somos los administradores del dinero del pueblo y lo tenemos que cuidar”, enfatizó.

“No hay ninguna injusticia, luego entonces me llama la atención de que estén defendiendo con tanta pasión el que se mantengan los fideicomisos que se manejaban sin transparencia, se manera discrecional, no se sabe cómo se ejercía el presupuesto y donde se sabe hay antecedentes de corrupción”, subrayó.

Con información de López-Dóriga Digital