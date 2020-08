El secretario Toledo del Medio Ambiente desnuda la crisis de gobierno de la 4-T. Se irá

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, consideró que existen luchas de poder dentro del gabinete federal.

En un audio de una reunión con otros colaboradores del gobierno federal se puede escuchar cómo el funcionario da a conocer las diferencias que se tienen dentro de la administración.

“Lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe”, indicó.