El presidente tiene preparado borrador para solicitar consulta contra expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que ya tiene listo un borrador para que sea él quien solicite la consulta ciudadana para decidir si se enjuicia a los exmandatarios.

Apuntó que él enviaría esta solicitud en caso de que no se puedan reunir las firmas necesarias por parte de los ciudadanas para realizar la consulta.

“Si no se llega al número de firmas, porque falta muy poco, yo tengo la preparado un escrito, el borrador de un escrito que voy a revisar para solicitar la consulta, tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas”, externó.

Va a haber solicitud de consulta porque, si ellos no alcanzan a tener las firmas, yo presentaría mañana el escrito correspondiente”, argumentó.

“Tengo que fundar, justificar el por qué de la consulta al solicitar al Senado en este caso, lo voy a hacer si decido hacerlo de acuerdo a lo que suceda con la recolección de las firmas. Tienen que ver las dos Cámaras, mañana lo informó”, refirió.

El mandatario mexicano confirmó que hasta el momento se llevan recolectadas 800 ml firmas de ciudadanos para esta solicitud de enjuiciar a expresidentes.

“Tengo información de que hay mucha gente recogiendo las firmas, pero se l está terminando el plazo porque es hasta mañana. Hay que revisarlo también, porque no es posible que solo sean 15 días y cada que sea un proceso electoral se haga una consulta. Ya se hizo una reforma pero no es suficiente, son muchas las inercias y no quieren los de la llamada sociedad política o clase política que sea el pueblo el protagonista principal, que sea el que mande en todo momento”, dijo.

Tenemos que flexibilizar que no sean tantos ciudadanos. Se requieren ahorita un millón 600 ml, tenemos información de que llevan 800 mil y ya esta haciendo el tiempo muy metido. Es muy bueno el que estén llevando este ejercicio”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital