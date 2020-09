El presidente no es jefe de partido: AMLO afirma que no se meterá en renovación de dirigencia de Morena

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que no se meterá en lea elección interna de la nueva dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador apuntó que el Presidente de la República “no se mete en asuntos partidos, no es jefe de partido, no es jefe de grupo, no es jefe de facción, es jefe de Estado”.