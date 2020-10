‘El Mijis’ revela que lleva un año luchando contra el cáncer de próstata

El 'Mijis' reveló que desde hace más de un año ha luchado contra el cáncer. Por mucho tiempo lo hizo en secreto por miedo a dañar a sus seres queridos

El diputado de Morena, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis, dio a conocer que desde hace más de un año ha luchado contra el cáncer de próstata; sin embargo, pese a las complicaciones que ha tenido durante todo este tiempo estaría cerca de erradicarlo.

“Tengo cáncer de próstata, pero ya avanzó. Me hicieron dos cirugías, pero ya de las cirugías salí bien y me harán unas quimios para erradicarlo totalmente”, reveló en entrevista para Grupo Fórmula.

Dijo que ya lleva tiempo combatiendo al cáncer y lo había estado haciendo solo. Prefirió no mencionarlo a su familia por vergüenza, con la intención de no hacerla sufrir; sin embargo, reconoció que no fue la mejor decisión que había tomado.

“Por ignorancia, por tonto creí que el no decirle lo que me estaba sucediendo a mi familia no les iba a causar tanto dolor, pero al final de cuentas terminé causándole más de lo que yo pensaba evitarles”, expresó.

Confesó que duró un año y meses guardando el secreto de su enfermedad, pero desgraciadamente avanzó.

“Fui cobarde me causó sorpresa y no quería causarle dolor a mi familia y me lo guardé, fui a checarme, me hicieron las pruebas y me detectaron que ya estaba avanzado. Me da vergüenza reconocer que no quería que supieran lo que tenía, por eso me lo guardé, pero ya no pude más”, agregó.

El diputado local de San Luis Potosí habló sobre el accidente vehicular en el que se vio involucrado este martes cuando circulaba en la carretera México-Querétaro, en el cual solo resultó con lesiones leves.

“Venía de ver si ya me había sanado mi cirugía para poder hacer la quimioterapia, empezamos a ver cómo dominó el muro de contención cuando se recargó el tráiler e hizo una carambola y a nosotros lo que nos golpeó fue el muro de contención. El escolta hizo una maniobra pero nos pegó atrás”, señaló.

Aunque en el accidente se vieron involucrados al menos cuatro vehículos, Carrizales Becerra señaló que no hubo pérdidas humanas y solo materiales.

Con información de Grupo Fórmula