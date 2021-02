‘Dios no es un amuleto para que no nos dé COVID-19; hay que usar cubrebocas’: CEM

Tras las polémicas declaraciones del obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Antonio González Sánchez, quien aseguró que “usar cubrebocas es no confiar en Dios“, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aclaró que dicho pronunciamiento se trató de una opinión a título personal.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM, aseguró que esto no corresponde a la opinión de la iglesia.

“Reafirmamos que confiamos en Dios, confiamos en su misericordia, pero no estamos usando a Dios como amuleto para que no nos dé COVID-19”, apuntó.

Aseguró que las declaraciones del obispo de Ciudad Victoria no son la opinión de la Iglesia y recordó que, desde el inicio de la pandemia, se han preocupado por la población y su bienestar.

Detalló que han hecho llamados a la población para utilizar cubrebocas y careta, mantener la Sana Distancia y todo lo que ayude a prevenir contagios de COVID-19.

Recordó que él mismo utiliza cubrebocas en todo momento y también careta en el momento de la comunión en algunos servicios que se ofrece a través de redes.

“No tiene nada que ver la fe con no usar cubrebocas. No, no, no, tenemos que cuidar la salud de nuestros fieles y de toda la sociedad, por eso hay que utilizar el cubrebocas y todo lo que sea necesario”, señaló.