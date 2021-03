Determina Tribunal Electoral que AMLO no violó Constitución al hablar sobre alianza PAN-PRI-PRD en ‘mañanera’

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no violó la Constitución al hablar sobre la alianza que conforman el PRI, PAN y PRD, en una de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional.

En un comunicado, el Tribunal Electoral informó que los magistrados avalaron, con dos votos a favor y uno en contra, que lo expresado por el mandatario federal fue “en el contexto de libertad de expresión y sin licitud en las declaraciones”.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció que en la conferencia matutina del pasado 23 de diciembre, el presidente se refirió, a manera de crítica, a la alianza “Va por México”, considerando una violación a la Constitución.

Aquí la respuesta del presidente López Obrador:

Pues es algo natural, obvio. Ellos se están agrupando porque ellos representan al antiguo régimen. Ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 40 años y lo hicieron asociados, simulando que eran distintos; ahora, ya como se está llevando a cabo una transformación en el país, pues se quitan las máscaras y ya se abrazan y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal: el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia.

Eso es lo que ellos añoran y es lo que están ahora defendiendo, y van a buscar en las elecciones el regreso de ese régimen antipopular, corrupto, de privilegios. Pero es legítimo, esto pasa en todo el mundo.

Es un agrupamiento conservador que quiere, como su nombre lo indica, conservar privilegios, es amplio y tiene que ver con grupos de intereses creados: todos los que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar impuestos; todos los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público y ahora no los hacen; todos los que recibían subvención en medios de información y ahora no están recibiendo, y también una parte que no está vinculada sólo a lo económico o a intereses materiales, sino a un pensamiento conservador, el que nos vean como comunistas, populistas, paternalistas; existe también mucha gente así y todos merecen nuestro respeto.

Yo lo que creo, que el grupo que denomina a los que se están uniendo, los que mandan, porque siempre hay niveles, los machuchones, pues lo que quieren, lo que más les importa es quitarnos el presupuesto. Para decirlo con más claridad, quitarles el presupuesto a los pobres.