Denuncia Gobierno de Tamaulipas ante FGJ uso de documentos apócrifos por parte de CFE

El Gobierno de Tamaulipas presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado por el uso de documentos apócrifos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para explicar el mega apagón del 28 de diciembre pasado.

La denuncia de hechos fue presentada contra quien resulte responsable, con fundamento en los artículos 221, 222, 223 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Secretaría General del Gobierno de Tamaulipas detalló en un comunicado que la falsificación de documentos presentados por CFE se sustenta en que la firma expuesta del director de Coordinación con Municipios no corresponde a la del funcionario, quien además asegura que nunca suscribió el oficio.

Señala también que el formato y disposición de logotipos en el documento son distintos a los utilizados por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Es falsa la descripción de hechos: Protección Civil no tuvo participación en el incendio del pastizal mencionado y las bitácoras no muestran llamada alguna de CFE en el número de emergencias 911″, añadió el comunicado.

Por último se acusa que el número de folio es fraudulento al no coincidir con la serie institucional, además de que carece de sellos de despachado.

El Gobierno de Tamaulipas sentencia que “ante la evidente falta de honestidad y comisión de delitos en la elaboración y difusión de documentos apócrifos” se deben investigar y deslindar responsabilidades sobre lo manifestado por la CFE, “con el objetivo de que los responsables sean sancionados”.

El 28 de diciembre de 2020 se registró un mega apagón que afectó a habitantes de por lo menos diez estados de la República.

Al día siguiente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) explicó que la interrupción del servicio eléctrico se debió a un incendio fortuito en 30 hectáreas de pastizaje en Tamaulipas.

Expuso que el incendio generó una inestabilidad en dos líneas de suministro, las cuales tuvieron que salir de actividad, provocando la falla.

Tras la conferencia de prensa de la CFE, Protección Civil de Tamaulipas acusó que es falso el documento presentado por la Comisión.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Granados Ramírez, denunció que nunca se recibió la supuesta llamada de CFE respecto al incendio y que por lo tanto nunca participó en la extinción del mismo.

El caso derivó en la solicitud de renuncia de Manuel Bartlett como director general de la CFE, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una campaña orquestada por los conservadores.

No es con Manuel Bartlett, es con el presidente, porque Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré. Piensa que Manuel Bartlett es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo que va esos contratos, no vamos a ser cómplices de corrupción”, dijo en conferencia de prensa.