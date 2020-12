Acusa AMLO campaña de “conservadores” contra Manuel Bartlett

López Obrador dejó en claro que quien se mete con Bartlett Díaz, se enfrenta con el mismo presidente, ya que fue él quien lo nombró

El presidente Andrés Manuel López Obrador afIrmó que existe una campaña en contra de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a quien ratificó en el cargo y defendió luego del apagón del pasado lunes.

López Obrador dejó en claro que quien se mete con Bartlett Díaz, se enfrenta con el mismo presidente, ya que fue él quien lo nombró.

Es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores y muchos, yo respeto a todos, hay un grupo que no quiere a Bartlett”, externó.

“Es más no es con Manuel Bartlett, es con el presidente, porque Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré. Piensa que Manuel Bartlett es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo que va esos contratos, no vamos a ser cómplices de corrupción”, argumentó.

Hacen campañas en contra de servidores públicos, no de todos, porque a los que ven moderados y fresas a esos no los tocan. A los que ven más cercanos a lo que piensa el presidente a esos les dan duro, me doy cuenta de eso”, declaró.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que se seguirá fortaleciendo a la CFE ante los ataques de empresas que buscan destruirla.

Luego de que quedara sin efecto la inhabilitación a la empresa de hijo de Manuel Bartlett, León Bartlett, por vender ventiladores al IMSS, López Obrador dejó en claro que eso corresponderá decidirlo a la autoridad judicial correspondiente.

Eso corresponde a la autoridad judicial y he dejado de manifiesto que no hay impunidad para nadie, no se permite la corrupción ni la impunidad

