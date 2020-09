Deberían disculparse por estar callados ante saqueo del país: AMLO arremete contra intelectuales por desplegado

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra periodistas, intelectuales y científicos por el desplegado en donde le exigen frenar los ataques contra la libertad de expresión desde la tribuna de Palacio Nacional.

El mandatario mexicano subrayó que los firmantes deben ofrecer disculpas por “quedarse callados” por lo que consideró el saqueo al pueblo de México durante el periodo neoliberal, y garantizó la libertad de expresión en su administración.

“Cinco sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público, los hace reaccionar de esta manera”, destacó.

Nosotros no vamos a censurar a nadie no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades, no somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, pero además que mantenían una política de control absoluto a los medios de información, honrosas excepciones, pura prensa vendida o alquilada”, destacó.