CRUM da último adiós a paramédico que murió por COVID-19

Personal médico, paramédico y administrativo del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), dieron el último adiós al doctor Miguel Ángel Pérez Alvarado, quien murió por coronavirus COVID-19.

Pérez Alvarado estuvo internado una semana y media en el Hospital 20 de Noviembre, lo intubaron y lamentablemente no resistió la enfermedad y murió, informó Concepción Reyes Bravo, médico general del CRUM.

Fue a partir del 10 de abril que Pérez Alvarado comenzó a presentar síntomas de coronavirus. Días antes había trasladado a pacientes positivos de COVID-19.

El 12 de abril fue ingresado al Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE al área de terapia intensiva, donde murió el miércoles.

El doctor Pérez Alvarado se graduó como médico general en el Instituto Politécnico Nacional, trabajó 12 años de servicio dentro del CRUM y dejó a tres hijas de 25, 23 y 8 años de edad, y a su esposa.

Sus compañeros del CRUM ofrecieron una misa póstuma y le llevaron arreglos florales a manera de homenaje, pero también expresaron su preocupación por lo sucedido, pues señalaron que su equipo de protección es deficiente.

“El tema que tenemos aquí en el CRUM es que, desgraciadamente, los insumos que nos dan no son los adecuados: tallas no correctas, la calidad de los goggles, los cubrebocas no son los adecuados para atender y trasladar pacientes. Nosotros trasladamos pacientes de hospital a hospital, pacientes ya intubados, pacientes con un alto grado de mortalidad y llegamos a enfrentarnos al problema de que el hospital que nos recibe se tarda tres o cuatro horas en recibirnos al paciente”, dijo Alberto Juárez Ramírez, paramédico del CRUM.