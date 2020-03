Conservadores quieren que me aísle por COVID-19 para aprovechar vacío de poder, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su petición a los ciudadanos de mantenerse en casa y cuidar a los adultos mayores.

Todos a casa siempre y cuando no se tengan actividades fundamentales para el bienestar y la seguridad del pueblo. Sigamos cuidando a los adultos mayores y a los enfermos. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/I8pdZbuU7Q

Esa es la aportación de México al mundo frente a esta crisis, porque aunque no les guste a algunos, nuestra cultura siempre nos ha salvado ante epidemias , terremotos, malos gobiernos, corrupción… todas las calamidades “, comentó.

El mandatario reiteró la importancia de la familia, y resaltó el modelo de familia en México respecto de otros países.

López Obrador expresó que hay tareas que no se pueden detener, como lo son las de seguridad pública, producción de alimentos y los servicios médicos; además, resaltó la labor del presidente de la República.

Manifestó que ante la contingencia por el coronavirus, los “conservadores” quieren que tome la decisión de aislarse para aprovechar el vacío de poder que dejaría.

En el caso del presidente, lo mismo ¿saben qué quieren los conservadores? que yo me aísle, imagínense, no habría conducción, o sí, habría la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos de poder”, expresó.