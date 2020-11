Confirma AMLO solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, pero fue rechazada por averiguación mal integrada

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra Luis Videgaray, quien fuera secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores durante el sexenio anterior.

En su conferencia de prensa matutina expuso que “se hizo una solicitud al Poder Judicial”, misma que fue rechazada por un juez, quien consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo.

De esta forma, el juez regresó la petición a la FGR, que podría reformularla para presentarla nuevamente.

La orden de aprehensión contra Luis Videgaray habría sido por delitos electoral, cohecho, asociación delictuosa y traición a la patria.

Respecto a la presunta acusación por traición a la patria, López Obrador dijo que en todo caso será el juez quien determine si procede tal delito, y que él no promueve que se investigue también al expresidente Enrique Peña Nieto.

En todo caso, agregó, para ello propuso la consulta popular que se realizará en agosto de 2021.

No es mi fuerte la venganza, no vamos a fabricar delitos, no vamos a perseguir a nadie. No solos iguales”, sentenció.