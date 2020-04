Ciro Murayama cuestiona propuesta de AMLO de adelantar revocación de mandato

Ciro Murayama, consejero del INE, cuestionó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de adelantar la consulta de revocación de mandato

Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), criticó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de adelantar la consulta de revocación de mandato para 2021.

En el 2021 el presidente no debe estar en campaña ni en la boleta electoral. En tiempo de crisis sanitaria y económica, ¿qué necesidad de adentrarse en la contienda electoral?”, expresó el consejero del INE en su cuenta de Twitter.

La Constitución dice que la revocación de mandato sería al 4 año de gobierno.

No en elecciones intermedias: en 2021 el presidente no debe estar en campaña ni en la boleta electoral.

No en elecciones intermedias: en 2021 el presidente no debe estar en campaña ni en la boleta electoral.

En tiempo de crisis sanitaria y económica, ¿qué necesidad de adentrarse en la contienda electoral?

Murayama Rendón comentó también que el presidente no puede inmiscuirse en la campaña ni en la boleta de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año en el país.

Además, recordó que la Constitución señala que la consulta sería hasta el cuarto año de gobierno, una reforma aprobada para evitar la injerencia del Ejecutivo en los comicios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los “conservadores” a adelantar la consulta de revocación de mandato de su cargo para las elecciones federales de 2021 y no en el 2022.

“Vamos a estar aquí (en la Presidencia) hasta que el pueblo lo decida, por eso propusimos la revocación del mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Por autoridad moral, por honestidad, no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente, no es de que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a fuerza”, refirió.

“Propuse que se hiciera, para que no costara, el mismo día de la elección federal, es decir el año próximo, en la elección de junio. Se opusieron los conservad0res en el Congreso a esa fecha”, reiteró.

Con información de López-Dóriga Digital